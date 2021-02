Schneefall im Raum Hagenow : Früh morgens für freie Straßen unterwegs

Nach dem Schneefall am Montagabend sorgte die Kreisstraßenmeisterei ab dem frühen Dienstag für freie Fahrt.

Vellahn/Hagenow | Jetzt kam der Schnee am Montagabend doch noch – aber glücklicherweise nicht so heftig, wie für das vergangene Wochenende angekündigt. Damit Autofahrer am Dienstag auf den Straßen problemlos fahren konnten, waren ab drei Uhr in der Früh drei Lkw mit Schn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.