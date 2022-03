Erfolgreicher Spendenlauf : Schüler der Diesterweg-Schule laufen für die Ukraine

Das Ergebnis ihres Spendenlaufs hat die Schüler und Lehrer der Diesterweg-Schule in Hagenow selbst überrascht. Die 120 teilnehmenden Schüler erliefen 923 Euro für ein Krankenhaus in der Ukraine.

Hagenow | Der Krieg in der Ukraine bewegt auch die Schüler und Lehrer der Diesterweg-Schule in Hagenow. „Die Schüler und auch das Kollegium wollten etwas organisieren, bei dem alle mitmachen können,“ erzählt Schulleiterin Ilka Jäger. Schnell war so die Idee eines Spendenlaufes geboren. 923 Euro für die Ukraine Insgesamt 923 Euro kamen durch den Einsatz de...

