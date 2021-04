Schuldnerberatung in Hagenow : Liane Hirschmann geht beruhigt in Rente

Nach 27 Jahren als Schuldnerberaterin beim Arbeitslosenverband nimmt sich Liane Hirschmann nun mehr Zeit für Familie und Hobbys.

Hagenow | Nicht nur der Blick auf den Kalender in ihrem Büro verrät es: „Die letzten Tage sind angebrochen. Ich bin richtig aufgeregt“, sagt Liane Hirschmann und lacht. Denn Angst vor der Zeit nach der Arbeit hat die Schuldnerberaterin des Arbeitslosenverbandes MV in Hagenow nicht. „Ich habe vielen Menschen geholfen, aus den Schulden zu kommen und kann jetzt be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.