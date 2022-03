Spenden für Ukraine : Schule Zarrentin und Polizeigewerkschaft leisten Hilfe

Schüler und Lehrer der Fritz-Reuter-Schule Zarrentin haben zahlreiche Sachspenden für Menschen in der Ukraine gesammelt. Unterstützung gab es bei dem Hilfskonvoi von der Gewerkschaft der Polizei.

Zarrentin | Der Krieg in der Ukraine ist ein allgegenwärtiges Gesprächsthema, auch in der Fritz-Reuter-Schule in Zarrentin. „Schüler und Lehrkräfte beobachten die politische und humanitäre Situation zunehmend mit Besorgnis“, berichten die Lehrerinnen Louisa Tischer und Katharina Hirsch. Neben der politischen Aufarbeitung des Themas im Unterricht, sei bei vielen J...

