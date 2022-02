Von Rostock nach Hamburg : Jugendliche bringen Zug zum Stehen und flüchten

Schwarzfahrer waren mit der Regionalbahn von Rostock nach Hamburg unterwegs. Als der Zugbegleiter sie kontrollieren wollte, zogen sie die Notbremse.

Schwerin, Hamburg | Drei Jugendliche, die mit der Regionalbahn von Rostock nach Hamburg unterwegs waren, flüchteten vor dem Zugbegleiter, als er ihre Fahrkarten kontrollieren wollte. Dem Zugbegleiter fiel die Gruppe, die am 8. Februar gegen 19.30 Uhr im Waggon saß, sofort auf. Sie taten ihm gegenüber so, als wenn sie schlafen würden, um sich so einer Kontrolle zu entzieh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.