Vor mehr als 5000 Zuschauern : Scooter feiern Riesen-Party in der Mega-Arena Neustadt-Glewe

Zusammen mit dem DJ Duo W&W und weiteren Stars feiert die Kult-Formation auf dem Gelände des Airbeat One ein Fest.

Neustadt-Glewe | Es war der Höhepunkt des Abends. Im einen Moment steht noch ein Engelschoral in der Luft, im nächsten zerreißt ein lauter Knall die Ruhe. Funken stieben in Richtung des riesigen Zelthimmels auf dem Airbeat One-Gelände, dem Flugplatz Neustadt-Glewe und das Publikum wird in grelles, rotes Licht getaucht. Ein wummernder Bass, der durch den ganzen Körp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.