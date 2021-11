Wegen Corona : Sprechstunde beim Seniorenbeirat Boizenburg fällt aus

Der Termin, der sonst jeden ersten Mittwoch im Monat stattfindet, ist im Dezember wegen der aktuellen Corona-Regeln abgesagt.

Boizenburg | Die Sprechstunde des Boizenburger Seniorenbeirats wird es in diesem Jahr im Dezember nicht geben. „Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen muss die Sprechstunde am Mittwoch, dem 1. Dezember, leider ausfallen“, bedauert Christine Dyrba vom Seniorenbeirat. Der Beirat für Senioren und Behinderte der Stadt Boizenburg führt traditionell an jedem erst...

