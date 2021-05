Mit Training aus der Krise : Die Motocrosser aus der Heide kämpfen sich durch die Corona-Zeit

Renn-Team für sportbegeisterte Kinder und Jugendliche hat durchgehalten und freut sich auf die nächsten Veranstaltungen

Hagenow/Ludwigslust | Was passiert, wenn ein paar Männer ihre Leidenschaft für das Motocross-Fahren unbedingt weitergeben wollen? Richtig, viele Abende sind belegt, die Wochenenden sowieso aber am Ende haben Kinder und Jugendliche aus der Region ihre Erfolgserlebnisse und Erfüllung in einem Sport, der sie fordert. Und die Leidenschaft im jungen Team ist so stark, dass die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.