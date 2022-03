Integration von geflüchteter Familie : Mädchen aus Gammelin bringen Arina aus der Ukraine wieder zum Lachen

Arina ist mit ihrer Mutter und ihren Großeltern aus der Ukraine geflüchtet und in Bandenitz untergekommen. Merle und Narla leben im Nachbarort. Nun haben sich die Mädchen getroffen und schnell Sprachbarrieren überwunden.

Bandenitz/Gammelin | „Ich vermisse meine Freundinnen zu Hause und überhaupt andere Kinder.“ Arina ist zwölf Jahre alt und ihr Leben hat sich vor rund einer Woche komplett geändert: In ihrer Heimatstadt Kiew in der Ukraine herrscht Krieg. Als die ersten Bomben in der Nähe ihrer Wohnung fielen, packte Mutter Anna Arina und deren Großeltern ein, um sich in Sicherheit zu brin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.