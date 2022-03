Ukraine-Russland-Konflikt : Spendenaktion in Redefin ein voller Erfolg

Rund 1.800 Euro konnten in Redefin bei einer Spendenaktion für Geflüchtete aus der Ukraine im Gemeindezentrum gesammelt werden.

Redefin | Von der Resonanz sind die Organisatoren selbst überwältigt. Die Spendenaktion im Redefiner Gemeindezentrum in der dritten Märzwoche war ein voller Erfolg, berichtet Mitorganisatorin Melanie Eichler. Gesammelt wurde für Busfahrten Richtung Ukraine, um Geflüchtete abzuholen. Für den guten Zweck sind 1.800 Euro in der Spendenkasse zusammengekommen. Hi...

