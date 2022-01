Landesregierung vor Ort : Sprechstunde des Bürgerbeauftragten in Hagenow

Für die nächste Sprechstunde des Bürgerbeauftragten der Landesregierung in Hagenow gibt es noch freie Termin.

Hagenow | Der Stellvertreter des Bürgerbeauftragten des Landes, Dr. Stefan Heidig, kommt am 16. Februar zum nächsten Sprechtag nach Hagenow, wenn es die Corona-Pandemie zulässt. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet er um telefonische Anmeldung über sein Büro in Schwerin, Telefon 0385 5252709. Der Sprechtag findet in der Stadtverwaltung, Lange Straße 28-32, statt...

