Nabu lädt zur Aktion 2021 ein : „Stunde der Wintervögel“ schlägt auch in Boizenburg und Umgebung

Der Naturschutzbund ruft zum zwölften Mal dazu auf, sich an der bundesweiten Aktion zu beteiligen und sich ein genaues Bild der Vogelwelt zu machen. Unterstützt wird er dabei auch vom Förderverein Biosphäre Elbe MV.

Boizenburg | Gerade in der kalten Jahreszeit freuen sich Meise, Rotkehlchen und Co. über gefüllte Futterhäuschen und Meisenknödel. Eine gute Gelegenheit, zu Papier, Stift und vielleicht Fernglas zu greifen. Denn vom 6. bis 9. Januar lädt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) zum inzwischen zwölften Mal zur „Stunde der Wintervögel“ ein. In Boizenburg unterstützt d...

