Boizenburg und Lübtheen : Sturmtief Nadia hielt Feuerwehren und Bevölkerung in Atem

Zeitweise bis zu 12.000 Haushalte ohne Strom. Züge mit Verspätung, umgestürzte Bäume auf Gleisen und Straßen.

Boizenburg, Wittenburg, Lübtheen | Heftig peitschte der Wind noch am Sonntagvormittag über die Region rund um Hagenow, Lübtheen, Wittenburg und Zarrentin hinweg. Bereits zerlegte, große Bäume unter anderem an der B5 zwischen Pritzier und Vellahn und der B195 zwischen Zarrentin und Gallin zeugten davon, welche Kraft das Sturmtief Nadia entfaltet hat. Und vor allem sind sie stummer Beweis dafür, welch einen Einsatz bis zu diesem Zeitpunkt die freiwilligen Feuerwehren in der gesamten Region geleistet haben. Dank hierfür gibt es bereits von oberster Stelle. So postete der Kreisfeuerwehrverband auf seiner Facebookseite bereits die höchste Anerkennung für den aktuellen Sturmeinsatz aller Kameraden im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Facebook Iframe „Seit gestern 17 Uhr sind wir zu sechs Sturmeinsätzen ausgerückt“, berichtet Sven Steinhauer am Sonntagvormittag. Der Ortswehrführer von Wittenburg und die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr der Stadt sind zu diesem Zeitpunkt gerade wieder alarmiert worden und kurz vor einem erneuten Einsatz. Die jeweiligen Alarmierungen hätten sich über den gesamten Zeitraum der Nacht verteilt und die Nacharbeiten dauern diesbezüglich auch noch an, wie Sven Steinhauer mitteilt. In Wittenburg sind deswegen auch Bürgermeister Christian Greger und die Mitarbeiter des Bauhofes im Einsatz, um die Sturmschäden zu beheben. „Insgesamt mussten die Feuerwehren im Amt Boizenburg-Land bisher elf Mal ausrücken. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Nostorf, Brahlstorf, Schwanheide, Neu Gülze, Lüttenmark, Greven, Besitz und Gresse“, berichtet Kristoph-Felix Piepke von weiteren Beispielen im Kampf gegen die Sturmschäden. Kristoph-Felix Piepke ist Sprecher der Feuerwehren im Amt Boizenburg-Land und hat somit einen guten Gesamtblick auf das Geschehen rund um Boizenburg. In der Elbestadt selbst wurde das Corona-Testzentrum des ASB auf dem Marktplatz direkt neben dem historischen Rathaus von Nadia in Mitleidenschaft gezogen. Das führte dazu, dass das Drive-In-Testangebot zunächst einmal nicht genutzt werden kann, wie der betreibende ASB-Ortsverband auf Facebook mitteilt. Facebook Iframe Auch hier wird noch einmal explizit den Kameraden der örtlichen Feuerwehr für ihren Einsatz beim Beheben der Schäden und der Abwehr von noch mehr Unheil gedankt. Die Feuerwehrleute in der gesamten Region haben hierbei zwar schon schlimmere Stürme erlebt. Kristoph-Felix Piepke nennt zum Beispiel Sturm „Xavier“ im Herbst des Jahres 2017. Da sei alleine die Feuerwehr Besitz etwa fünf Stunden im Einsatz gewesen und unter anderem die Straße zwischen Besitz und Blücher komplett dicht gewesen. Ein Baum ist damals sogar auf ein Haus gestürzt. Schmälern soll das den aktuell ebenfalls unermüdlichen Einsatz der Feuerwehren allerdings nicht. „Es ist der schwerste Sturm seit langem“, konstatiert der Wittenburger Sven Steinhauer. Und dies schlägt sich nicht nur in der Beseitigung von Sturmschäden nieder. Während die Kameraden der Feuerwehren in der Region nämlich mitunter sehr viel zu tun hatten, war es zum Beispiel auf der Bahnstrecke Hamburg – Berlin ungewohnt ruhig. Am Bahnhof Pritzier warteten Reisewillige zum Beispiel am Morgen vergebens – beziehungsweise sehr lange – auf den RE1. Laut digitaler Fahrgastauskunft sorgte ein umgestürzter Baum für Stillstand auf der Trasse. Die Deutsche Bahn war jedoch nicht das einzige Unternehmen, das sturmbedingte Einschränkungen vermeldete. „Der Orkan Nadia verursachte seit den frühen Abendstunden des 29. Januar im gesamten Netzgebiet der Wemag zahlreiche Störungen. Die Störungen erstrecken sich über die Bereiche Westmecklenburg, Prignitz und das Amt Neuhaus“, teilte Diana Kuhrau, Sprecherin der Wemag-Unternehmensgruppe, am Sonntag mit. Herabfallende Äste und entwurzelte Bäume seien der Grund für die Stromausfälle, die im Laufe der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in der Spitze bis zu 12.000 Wemag-Kunden gleichzeitig betrafen. Abstand zu Strommasten halten Diana Kuhrau verband mit dieser Mitteilung sogleich noch eine Warnung, dass im Einzelfall noch Gefährdungen aufgrund von Leiterseilrissen oder tiefhängenden Leiterseilen und umgestürzten Masten bestehen können. „Halten Sie zwingend deutlichen Abstand und informieren Sie umgehend die Störungsstelle der Wemag unter der Rufnummer 0385-755111, die Feuerwehr oder die Polizei“, appellierte die Unternehmenssprecherin, um es bei den bisherigen Schäden, die das Sturmtief „Nadia“ brachte, auch wirklich nur bei Sachschäden zu belassen. ...

