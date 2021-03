Süßes für Corona-Helden : Erzieher freuen sich über Quarkbällchen

Bäcker Manfred Ickert verteilt in der Aktion „Wir backen das – für euch“ Süßes an Brahlstorfer Kindertagesstätte.

Brahlstorf | Lange überlegen musste der Neuhauser Bäcker Manfred Ickert nicht, als der Landesinnungsverband des Bäcker- und Konditorenhandwerks Mecklenburg-Vorpommern an ihn mit der Aktion „Wir backen das – für euch“ herangetreten ist. Natürlich wollte er mitmachen, wenn die Bäcker in MV insgesamt 10000 Quarkbällchen im ganzen Land als Dankeschön an Menschen verte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.