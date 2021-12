Boizenburg : Tafel verteilt Spanferkel und wärmende Getränke zur Weihnachtszeit

Der Handwerks- und Gewerbeverein Boizenburg sowie zahlreiche Unternehmer der Region sind schnell zur Stelle, wenn Marko Schultz um Hilfe bittet.

Boizenburg | Marko Schultz hatte die Werbetrommeln im Vorfeld kräftig gerührt, damit die Lebensmittelausgabe der Schweriner Tafel am Standort Boizenburg gerade zur Weihnachtszeit etwas ganz Besonderes werden könne. Am vergangenen Freitag durften sich die Besucher nicht nur über prall gefüllte Einkaufstaschen freuen. Auch das Spanferkel vom Grill, die wärmenden Get...

