Wittenburg : Testzentrum gut ausgelastet

Wittenburg will Öffnungszeiten des Zentrums mit dem Lockdown überprüfen

Wittenburg | Wie wichtig die regionalen Testzentren inzwischen geworden sind, zeigen neue Zahlen aus Wittenburg. Danach wurden im Testzentrum in der Mehrzweckhalle vom 17. März bis zum 12. April insgesamt 1976 Tests durchgeführt. Davon waren dann 12 positiv. Der Trend der starken Nutzung hat sich auch in den folgenden Tagen fortgesetzt. Ob das auch in der komme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.