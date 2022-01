Kinderbetreuung : Toddin plant nächsten Schritt für neue Gemeindekita

Der Plan zur gemeinschaftlichen Kita soll weiter Gestalt annehmen. Der erste Spatenstich könnte voraussichtlich 2023 erfolgen.

Toddin | Auf ein Großprojekt soll gleich das nächste folgen. Während das neue Feuerwehrhaus im Ortsteil Toddin der gleichnamigen Gemeinde so gut wie einzugsbereit ist, wird auf dem Papier weiter an dem geplanten Neubau des Kindergartens gearbeitet. Bis zum ersten Spatenstich wird es noch dauern, doch der nächste Schritt steht an. „Wir müssen erst mal das Baure...

