Bundesstraße nach Hagenow : Umleitungen von der B321 sorgen für Ärger in den Dörfern

Baustelle auf der Bundesstraße: Ausweichstrecken oft überlastet und marode. Gemeinden fordern Beseitigung der Schäden

Bakendorf | Seit einer Woche ist in den sonst so beschaulichen Dörfern wie Viez, Bakendorf, Gammelin oder Radelübbe nichts mehr wie es war. Weil die Bundesstraße nach Hagenow mindestens für 14 Tage wegen Bauarbeiten gesperrt ist, weicht der Umleitungsverkehr über diese Dörfer aus. Teils ist das offiziell so gewollt, doch die Einheimischen aber auch die Navigation...

