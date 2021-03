Einbruch in Boizenburg : Polizei sucht Randalierer

Unbekannte Täter verwüsten Wohnung in Boizenburg. Zeugen werden gesucht

Boizenburg | In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Breitscheid-Straße von Boizenburg-Siedlung ist am Sonnabend eingebrochen worden. Das teilte die Polizei auf SVZ-Nachfrage mit. Ein Nachbar hatte an dem Abend gegen 20.15 Uhr einen lauten Knall in dem Haus gehört. Deshalb verließ er seine Wohnung, um zu sehen, was passiert war. Dabei stellte er fest, dass...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.