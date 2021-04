Unfall auf B195 : Wieder Wolf nahe Gallin totgefahren

Wolf verendet auf der B 195.

Gallin | „Bei einem Wildunfall auf der B 195 bei Gallin ist am Dienstagmorgen ein Wolf von einem Auto erfasst worden. Das Tier verendete anschließend an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Sachsachaden, der auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Der tote Wolf wurde von Mitarbeitern des zuständigen Forst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.