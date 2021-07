Wittenburg/Zarrentin : Unfall auf der A24 - Rettungshubschrauber im Einsatz

Eine VW-Fahrerin ist am späten Freitagnachmittag auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Wittenburg und Zarrentin von der Fahrbahn abgekommen.

Wittenburg/Zarrentin | Wie die Feuerwehr Wittenburg mitteilt, ist eine VW-Fahrerin am späten Freitagnachmittag auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Wittenburg und Zarrentin von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau war mit ihrem VW in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs, als es aus bisher ungeklärten Gründen zu dem Unfall kam. In der Folge bildeten sich rund vier Kilometer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.