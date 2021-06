Unwetter in Hagenow : Feuerwehr wegen des Starkregens im Dauereinsatz

Die heftigen Niederschläge in der Region Hagenow haben am Mittwochnachmittag für viele Einsätze gesorgt.

Hagenow | Überflutete Keller und Plätze. Vollgelaufene Autos. Der Starkregen in der Region Hagenow hat am Mittwochnachmittag für zahlreiche Einsätze der Feuerwehrkameraden gesorgt. So viele, dass die Kameraden mit der Bearbeitung kaum hinterher kamen und selbst der Telefonanschluss meldete: „Überlastung“. Kaum verwunderlich, dass einige Hagenower auf Hilfe wart...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.