Verbandsliga-Fußball : Verbandsligist Boizenburg wird auch von Anker Wismar abgefertigt

Au Backe, Aufbau. Für die SG aus Boizenburg kam es in Wismar knüppeldick. 0:6 verlor das Team beim FC Anker und hatte nicht den Hauch einer Chance.

Wismar | Die Boizenburger hatten im Vorfeld der Saison lange überlegt, ob sie in der Landesliga oder in der Verbandsliga spielen wollten. Aufbau entschied sich für die Verbandsliga, und diese Spielklasse entpuppte sich auch am vierten Spieltag als eine Nummer zu groß. Die Messe war schnell gelesen Nach gute einer halben Stunde Spielzeit hatte Gastgeber A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.