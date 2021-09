Bio-Landpartie : Bei Heinz Thümmrich laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren

Die „BioObst Büdnerei“ in der Teldau bereitet sich auf die mittlerweile 14. Bio-Landpartie am Sonnabend vor.

Groß Timkenberg | Über Langeweile kann sich Heinz Thümmrich auf seiner „BioObst Büdnerei“ in Groß Timkenberg nie beschweren. Das ganze Jahr hat der Bioobstbauer mit seinen Apfelbäumen, Heidelbeersträuchern und deren Pflege reichlich zu tun. Aktuell wirbelt der Biobauer aber noch etwas mehr über seinen Hof in der Teldau. Die 14. Bio-Landpartie soll am Sonnabend, 11. Sep...

