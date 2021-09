Landgestüt Redefin : Vorbereitungen für die ersten Pferdetage laufen

Am Sonntag startet das neue Format, das die traditionellen Hengstparaden ablöst. Besucher können sich auf buntes Programm freuen, so wird auch ein Falkner vor Ort sein.

Redefin | In drei Tagen ist es so weit: Dann startet das Landgestüt Redefin ein neues Format. Am Sonntag, 5. September, steht der erste Pferdetag an, genau eine Woche später folgt der zweite mit identischem Programm. Die Veranstaltungen lösen in diesem Jahr die klassischen Hengstparaden ab. Los geht es an beiden Tagen um 10 Uhr. Weiterlesen: Pferdetage lösen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.