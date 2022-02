Kirchengemeinde Hagenow : Vortrag über Schmiedekunst an Grabstätten

Die evangelische Kirchengemeinde startet wieder ihre Vortragsreihe „Kreuz- und Quergespräche“. In der ersten Veranstaltung geht es um die restaurierte Grabstelle der berühmten Hagenower Familie Stock.

Hagenow | Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Hagenow führt die Vortragsreihe „Kreuz- und Quergespräche“ im Jahr 2022 fort. In diesem Jahr werden vor allem metallene Kunstobjekte in Hagenow vorgestellt. Gemeinsam mit dem Museum für Alltagskultur der Griesen Gegend geht es beim ersten Vortrag am Freitag, den 25. Februar 2022 ab 18.30 Uhr in der Alten Syn...

