Orientierung bei Schulwechsel : Neuer Wegweiser für Schulen in Stadt und Kreis Lüneburg online

Ein Schulwechsel ist für viele Kinder aufregend und stellt Eltern oft vor eine enorme organisatorische Herausforderung. Der neue „Wegweiser Schulwechsel“ vom Bildungs- und Integrationsbüro hilft bei der Orientierung.

Lüneburg | Der Schritt von der 4. Klasse einer Grundschule in die 5. Klasse einer weiterführenden Schule bedeutet für viele Kinder große Aufregung und ein neues Abenteuer in ihrem Leben. Gleichzeitig stellt der Schulwechsel aber auch die Eltern der Mädchen und Jungen vor neue organisatorische Herausforderungen. Damit all diese Aufregung und Herausforderungen auch wirklich gut bewältigt werden können, hat der Landkreis Lüneburg nun die Broschüre „Wegweiser Schulwechsel“ auf den Weg gebracht. Zusammengestellt wurde das Papier, das auf www.landkreis-lueneburg.de veröffentlicht ist, vom Bildungs- und Integrationsbüro. Schüler sollen Erfolgserlebnisse haben „Sie enthält praktische Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um den Schulwechsel in der Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg. Unter anderem erfahren Eltern hier, was die Anforderungen der einzelnen Schulformen für ihr Kind bedeuten und wie sie Überforderung und Unterforderung entgegenwirken können“, erklärt Dominik Gerstl, Sprecher des Landkreises, etwas näher. Das vorrangige Ziel dieser Handreichung ist allerdings, dass bedacht wird, dass das Kind durch die Wahl der jeweiligen weiterführenden Schulform von so vielen Erfolgserlebnissen wie möglich und nicht von Misserfolgen, von Druck und vom Scheitern geprägt sein sollte. So steht es gleich in der Einleitung des insgesamt 15-seitigen „Wegweiser Schulwechsel“ geschrieben. Vor Ort ein Bild machen Natürlich können sich die Eltern und Schüler über diese theoretische Handreichung hinaus auch vor Ort in den Schulen ein Bild machen. Sei es die Fächerauswahl, die Anbindung zu Bus oder Bahn oder auch das Mittagessen, gebe es hier schließlich viele Fragen, die ebenfalls geklärt werden müssen. „Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, laden die Gymnasien, Integrierten Gesamt- sowie Ober-, Real- und Hauptschulen aus Hansestadt und Landkreis Lüneburg in den kommenden Wochen zu Infoveranstaltungen ein“, gibt Dominik Gerstl bekannt. Noch bis Mai haben Eltern so die Chance, sich über die insgesamt 21 Schulen des Landkreises Lüneburg und der Hansestadt sowie über Privatschulen zu informieren. Info-Veranstaltungen sollen stattfinden Hierunter befinden sich auch die Grund- und Oberschule in Neuhaus sowie die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium in Bleckede. Gerade für die Menschen in der niedersächsischen Gemeinde Amt Neuhaus sind dies die Schulen, die räumlich am nächsten liegen. In der Grund- und Oberschule hat nach Angaben von Dominik Gerstl eine Informationsveranstaltung für Grundschüler zum Schuljahr 2022/2023 bereits stattgefunden. Weiterlesen: Grüne Klassenzimmer in Neuhaus und Tripkau eröffnet In Bleckede stehen solche Termine jedoch erst noch an. Diese sind für die Haupt- wie die Realschule zunächst auf den 23. März terminiert. Veranstaltungsort ist jeweils die Mensa im Schulzentrum, wobei die Hauptschule um 18 Uhr und die Realschule um 19 Uhr vorgestellt werden soll. Am 24. März ist schließlich das Gymnasium an der Reihe. Hier können sich Interessenten um 17 Uhr im Forum einfinden. Änderungen vorbehalten „Aufgrund der pandemischen Lage sollten interessierte Familien sich kurz vor dem Termin auf der Homepage der jeweiligen Schule informieren, ob und wie der Termin stattfindet. Die Anmeldungen für die Integrierten Gesamtschulen sind am 26. und 27. April. Bei allen anderen Schulen gelten der 3. und 4. Mai als Stichtage“, hält Dominik Gerstl zum Abschluss noch generelle Hinweise bereit. ...

