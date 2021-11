Guten Morgen : Gebremste Vorfreude auf das Fest

Die Vorfreude auf das Weihnachtsfest ist auch in diesem Jahr durch die Pandemie getrübt

Hagenow | Eigentlich sollte es nun ab Montag so richtig losgehen mit dem vorweihnachtlichen Trubel. Denn Totensonntag ist vorbei, der erste Advent in Sicht. Doch so rechte Freude will auch in diesem Jahr angesichts der Nachrichtenlage nicht aufkommen. Keiner weiß derzeit, ob das mit den Weihnachtsmärkten so bleibt wie geplant, ob die Geschäfte alle offenbleiben...

