Brahlstorf : Ein zweifach weißer Schleier

Der Wintereinbruch in der Region Ludwigslust-Parchim sorgte für manch tolle Bilder. So auch in Brahlstorf.

Brahlstorf | Gleich ein zweifach weißer Schleier hat sich am Sonnabendmorgen über die Polder rund um Brahlstorf gelegt. Der Ort, der zum Amt Boizenburg-Land gehört, wurde nicht nur von einer Schneedecke eingehüllt. Nein, über diesen weißen Zauber zog sich noch ein m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.