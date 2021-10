Wittenburg : Benefizkonzert wird zum politischen Streitthema

CDU-Bürgermeister Greger und Stadt organisierten nach Volksbund-Absage eine neue Kulturveranstaltung. Der Regionalverband der Kriegsgräberfürsorge bestreitet die Absage und spricht von gezieltem Affront.

Wittenburg | Seit mehr als 20 Jahren ist das Benefinzkonzert des Landespolizeiorchesters in der Wittenburger Sporthalle am Vorabend des Weihnachtsmarktes ein festlicher Höhepunkt für Hunderte Besucher in der Adventszeit. Veranstaltet für einen guten Zweck, jedes Jahr kamen im Ergebnis einige Tausend Euro für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zusammen. Je...

