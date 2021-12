Bei Lübtheen : Jungjäger wollte kranken Wolf erlösen

Ein junger Waidmann erschießt nahe Lübtheen ein für ihn krankes Raubtier und zeigt sich dann selbst an. Untersuchung läuft. Anwalt plädiert auf Notstand wegen Tierwohls.

Lübtheen | Es war kurz vor 13 Uhr am 18. Dezember, als sich das Leben des Jungjägers Steffen M. (Name von der Redaktion geändert) grundlegend änderte. Da krümmte der junge Mann in einem Waldstück nahe Lübtheen den Finger am Abzugshahn seines Jagdgewehrs und erlegt mit seinem 10,7 Gramm schweren Geschoss einen Wolf aus einer Entfernung von mehr als 50 Metern. Das...

