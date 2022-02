Landkreis Ludwigslust-Parchim : Offenes Impfangebot wird verkürzt

Ab Montag, 14. Februar, gelten andere Zeiten für die Impfangebote des Landkreises in Lübz, Neu Kalliß, Grabow, Boizenburg, Wittenburg, Ludwigslust, Lübtheen, Parchim und Plau am See.

Landkreis Ludwigslust-Parchim | Ab Montag, 14. Februar, gelten für die offenen Impfangebote des Landkreises Ludwigslust-Parchim andere Zeiten. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim hat aufgrund der geringen Nachfrage die Impftermine verkürzt. Kinder werden dann erst ab 12 Jahren geimpft. Die Impfkampagne in der Breite wird auslaufen. Künftig soll nur noch in Ludwigslust und Parchim geim...

