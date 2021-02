Zeugnisübergabe : Die Halbjahresnoten kommen per Post

Durch den Lockdown gibt es kaum Zeugnisübergaben. Die meisten Schüler erhalten ihre Noten auf anderem Weg.

Vellahn | Normalerweise erfolgt die Zeugnisübergabe im Klassenverbund. Doch was ist schon normal in diesen Zeiten? Durch den Lockdown entfällt auch dieser Teil des Schulalltags. So erhalten die Schüler in Hagenow, Lübtheen, Wittenburg, Vellahn und Zarrentin die K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.