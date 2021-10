Bretziner Heide bei Wiebendorf : Dem Ginster geht es an den Kragen

Wenn der Förderverein Biosphäre Elbe MV zum Arbeitseinsatz ruft, dann folgen in jedem Jahr viele fleißige ehrenamtliche Helfer. In diesem besonderen Jahr wollten auch die Junior-Ranger mit von der Partie sein.

Wiebendorf/Bretzin | Es ist früher Sonnabendmorgen. Während der Frühnebel sich nach und nach lichtet und erste Blicke auf die weitläufige Bretziner Heide zulässt, greifen Moritz, Joana und Nelly zu ihren Arbeitswerkzeugen. Für gewöhnlich würden die Achtklässler zu dieser Zeit an einem Wochenende noch gemütlich in ihrem Bett liegen. Am Sonnabend hingegen wollten d...

