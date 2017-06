Ludwigslust-Parchim : Abfall: Kreis meldet Gewinn

vergrößern 1 von 1 Foto: Mayk pohle 1 von 1

Es läuft gut für den Landkreis in Sachen Müll, sehr gut sogar. Und das entgegen aller Unkenrufe der Gegner der Teilkommunalisierung der Abfallentsorgung. Landrat Rolf Christiansen bereitete es so besondere Genugtuung, in der jüngsten Kreistagssitzung die Ergebnisse des ersten Quartals vorzustellen. Konkret waren es 161 000 Euro Gewinn, geplant waren nur 138 000 Euro. Wesentlich dazu beigetragen hat die gute Preisentwicklung für Altpapier – bei im Vergleich zum Vorjahr fast identischen Mengen. Das eingesammelte Papier wird monatlich einheitlich vermarktet. Zusätzlich hat der Abfallbetrieb sein Sammelsystem modernisiert und 994 neue Container an 370 Standorten aufgestellt.

Ein Bereich, den der Landkreis umorganisiert hat, ist die Entsorgung des Sperrmülls. Aus Sicht vieler Bürgermeister und Einwohner führe das neue Sammelsystem gegenüber der früheren Straßensammlung zu mehr Ordnung und Sauberkeit.

Mit Stand vom 5. .Mai hätte es 5398 Sperrmüllanmeldungen gegeben. Während die Anmeldungen im Januar und Februar noch verhalten waren, gingen seit März etwa 70 bis 80 Anträge pro Tag ein.

Die gute Resonanz und Akzeptanz spiegele sich auch in der Mengenentwicklung wieder. Seit März 2017 wurden vergleichbare Mengen zu den Vorjahresmonaten eingesammelt. Erhöht hätten sich auch die im Rahmen der Sperrmüllsammlung eingesammelten Elektro- und Elektroaltgeräte sowie Haushaltsschrott.

Gegenüber dem Kreistag machte Christiansen aber auch deutlich, dass er die Diskussionen zum Thema Vermüllung der Stellplätze durch einige Fraktionen als unsäglich empfunden haben. „Diese Vermüllung hat nichts, aber auch gar nichts mit der Teilkommunalisierung der Entsorgung zu tun. Das hat es schon früher gegeben, nur nimmt es leider zu. Und die Aufräumarbeiten sind schon immer durch den Landkreis erledigt worden, bezahlt durch das Duale System. Doch diese Zahlungen haben Grenzen und die sind erreicht.“ In den vergangenen Wochen hatte es z. B. von der FDP Unterstellungen gegeben, die zunehmende Vermüllung hätte etwas mit den neuen Regelungen durch den Kreis zu tun.

Für die Zukunft wies Christiansen auf die mögliche kreisweite Einführung der Wertstofftonne hin, die das System der Gelben Säcke ablösen würde. Allerdings wäre das mit Mehrkosten für alle Haushalte im Landkreis verbunden.

von Mayk Pohle

erstellt am 03.Jun.2017 | 05:00 Uhr