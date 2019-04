Boizenburg : Auf zur Schnäppchenjagd

„Haus Sonnenschein“ in Boizenburg lädt zum Kinderflohmarkt ein

von svz.de

04. April 2019, 08:37 Uhr

Im „Haus Sonnenschein“ in der Elbestadt wird getrödelt: Kindersachen in den Größen 50 bis 176, Spielzeug, Bücher, Babyausstattung und Kinderfahrzeuge gibt es in der Theodor-Körner-Straße 5 in Boizenburg zum kleinen Preis.

Der Elternrat stellt am kommenden Sonnabend, dem 6. April, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr den zwölften Flohmarkt „Rund ums Kind“ auf die Beine. Um ihnen Stress zu vermeiden, können Schwangere auch schon um 8.30 Uhr stöbern kommen. Und weil Trödeln hungrig macht, gibt es für alle ein süßes Kuchenbuffet. Es sind alle Interessenten herzlich eingeladen zum Stöbern, sich auf Schnäppchenjagd zu begeben sowie bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde zu verweilen, informiert Doreen Missal.