Boizenburg : Aufs Siegertreppchen geschminkt

Pauline Weidner nimmt zum ersten Mal an den Deutschen Make-up Meisterschaften teil und ergattert mit ihrem Können den dritten Platz

von Jacqueline Worch

13. März 2018, 12:00 Uhr

Gekonnt schwingt Pauline Weidner den Pinsel. Doch die Leinwand der angehenden Make-up Artistin (zu Deutsch: Make-up Künstlerin) ist kein mit Leinen bespannter Keilrahmen, sondern das Gesicht ihres Models. Am vergangenen Freitag bewies die Boizenburgerin ihr Können und belegte bei den Deutschen Make-up Meisterschaften 2018 den dritten Platz.

Dabei trat die 23-Jährige gegen neun weitere Finalisten an. Lediglich 30 Minuten hatten die Teilnehmer, um den Models einen sportlichen Look zu verpassen. Ein leichtes, zartes Make-up zu schminken, eines das monochrom und natürlich glänzend wirkt, war die Aufgabe. Und obwohl Pauline Weidner zum ersten Mal an den Deutschen Make-up Meisterschaften teilnahm, wusste die Boizenburgerin genau was sie will: „Ich will unter die besten Drei“, verriet sie im Vorfeld im SVZ-Gespräch.

Trotz Nervosität erreicht sie ihr Ziel. Neben Daniela Riwoldt aus Frankenberg (1. Platz) und Sandrine Mbula Nkombi aus Hamburg (2. Platz) gehört sie zu den Besten Deutschlands. „Das schwierigste an dem Wettbewerb war vermutlich der Druck, den man sich selbst macht. Ich bin auch sehr perfektionistisch. Damit umzugehen, die Fassung zu behalten und trotzdem professionell zu arbeiten, ist nicht leicht, wenn dir hundert Leute zuschauen und die Jury deine Arbeit begutachtet“, gibt Pauline Weidner zu. Aus diesem Grund habe sie vor den Deutschen Meisterschaften sehr viel geübt, um sich vorzubereiten.

Der Wettbewerb fand im Rahmen der 33. Beauty Düsseldorf statt. Die Leitmesse der professionellen Dienstleistungskosmetik begrüßt jährlich bis zu 50 000 Fachbesucher und 1 500 Aussteller aus den Bereichen Kosmetik, Fuß, Nail, Wellness und Spa.

„Es war schon immer mein Traum, Make-up Artistin zu werden. Zunächst habe ich eine Friseurlehre gemacht und versuche nun mit meiner zweiten Ausbildung einen weiteren Schritt nach vorne zu gehen“, erklärt sie. „Mir gefällt vor allem der künstlerische Aspekt. Darüber hinaus finde ich es auch toll, Schönheit auf vielfältige Art und Weise zu unterstreichen.“ Ihre Siegerprämie legt die junge Boizenburgerin erst einmal zurück. „Die Schule muss ja auch bezahlt werden“, sagt Pauline Weidner mit einem Augenzwinkern.