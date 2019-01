Wittenburg : Auto im Wert von 25000 Euro geknackt

von svz.de

16. Januar 2019, 09:11 Uhr

Ein dreister Dieb hat direkt vor einem Autohaus in Wittenburg einen VW Touareg im Wert von 25000 Euro gestohlen. Wie es dazu gestern von der Polizei hieß, hat sich der Vorfall bereits am 8. Januar gegen 22.45 Uhr zugetragen. Der noch unbekannte männliche Täter soll das Fahrzeug auf noch unbekannte Weise geöffnet und dann den Motor gestartet haben. Nachdem er die mitgebrachten Kennzeichen am Wagen montierte, fuhr er in unbekannte Richtung davon. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, wendet sich bitte an die Polizei.