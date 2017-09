Boizenburg : Bald zu wenig Ärzte?

vergrößern 1 von 1 Foto: Margit Kreiß 1 von 1

von Dietmar Kreiß

erstellt am 28.Sep.2017 | 08:00 Uhr

. Der Gynäkologe hat seinen Koffer quasi schon gepackt, der Radiologe war mit dem MRT nur ein kurzzeitig bejubelter medizinischer Quantensprung im Krankenhaus, aus dessen Erdgeschoss die Augenärztin längst ausgezogen ist. Einige niedergelassene Allgemeinmediziner sehen ihrem Ruhestand entgegen. Wie ist es um die medizinische Versorgung in und um Boizenburg in Zukunft bestellt? Diese sorgenvolle Frage hörte Christel Neumann immer häufiger in den Sprechstunden, die der Senioren- und Behindertenbeirat der Stadt regelmäßig am ersten Mittwoch im Monat im Rathaus abhält.

