Toddin : Bauantrag noch vor der Wahl

Gemeinde hat Bauplatz festgelegt und will Projekt vor Fusion anschieben

von Robert Lehmann

18. Februar 2019, 09:17 Uhr

Seit Jahren wird in der Gemeinde über das Feuerwehrgerätehaus diskutiert. Schon im April 2016 hieß es in der SVZ: „Das jetzige Feuerwehrgerätehaus in Toddin ist zu klein. Auf der nächsten Zusammenkunft der Gemeindevertretung soll über einen Neubau gesprochen werden.“

Nachdem sich allerdings in den vergangenen knapp drei Jahren kaum etwas getan hat, soll das Vorhaben nun endlich und schnellstmöglich umgesetzt werden. „Wir wollen das Feuerwehrhaus noch vor der Wahl durchbekommen“, sagt Gemeindevertreterin Grit Wenkstern, und damit noch vor der Fusion mit Setzin. Auch Bürgermeisterin Ute Möbius pocht darauf, den Bauantrag vor dem 26. Mai einzureichen.

Bis das neue Feuerwehrhaus an der B 321 fertig gestellt ist, sollten übergangsweise Container für mehr Platz für die Kameraden sorgen. Bisher wurden sie allerdings noch nicht aufgestellt. „Der Architekt ist dran. Sie sind in Arbeit. Mehr kann ich dazu nicht sagen“, erklärt Ute Möbius.