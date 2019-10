Lübtheen : Benefizkonzert in Lübtheen

Landespolizeiorchester gibt Benefizkonzert

10. Oktober 2019, 20:00 Uhr

Das Landespolizeiorchester Mecklenburg-Vorpommern wird am 24. Oktober ab 19.30 Uhr zu einem Benefizkonzert in der Hans-Oldag-Sport- und Mehrzweckhalle in Lübtheen weilen. Neben Märschen werden auch Melodien aus Operetten, Musicals und vieles mehr zu hören sein.