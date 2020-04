Boizenburg: Gartenlaube und drei Geräteschuppen abgebrannt

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Ludwigslust

16. April 2020, 11:57 Uhr

Bei einem Brand in einer Kleingartenanlage in Boizenburg ist am späten Mittwochabend eine Gartenlaube zerstört worden. Das Feuer griff zudem auf insgesamt drei angrenzende Geräteschuppen über und beschädigte diese teils erheblich. Der Brand wurde gegen 22 Uhr in der Kleingartenanlage "Sonnenschein" bemerkt, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam. Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit ist die Ursache noch unklar, jedoch kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Der angerichtete Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf ca. 12.000 Euro beziffert.