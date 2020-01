Boizenburg/Horst: Mehrere Reifen zerstochen

Avatar_prignitzer von svz.de

20. Januar 2020, 11:39 Uhr

Auf einem Parkplatz vor der Erstaufnahmeeinrichtung in Boizenburg/Horst haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonnabend mehrere Reifen an parkenden Autos beschädigt. Betroffen waren sechs Fahrzeuge, an denen insgesamt zehn Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen wurden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf über 1000 Euro geschätzt.

Eigentümer der beschädigten Autos sind vornehmlich Bedienstete der Einrichtung. Über die Hintergründe der Tat, insbesondere zum Motiv, können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) entgegen.