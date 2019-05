Boizenburg: Zwei Schüler bei Gefahrenbremsung in Bus verletzt

von svz.de

16. Mai 2019, 18:55 Uhr

In Boizenburg (Richard- Markmann- Straße) sind am Donnerstagmorgen zwei Schüler in einem Bus leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Busfahrer eine Gefahrenbremsung vorgenommen, weil ihm eigenen Aussagen zufolge ein PKW an einer Einmündung die Vorfahrt nicht gewährte. Dabei stürzten die 9 und 10 Jahre alten Kinder im Gang des Schulbusses und zogen sich leichte Verletzungen zu. Eines der beiden Kinder wurde zur weiteren Behandlung in Krankenhaus gebracht. Zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam es nicht. Die beteiligte Autofahrerin hielt nach dem Vorfall an und hinterließ ihre Personalien. Die Ermittlungen der Polizei zu diesem Vorfall dauern an.