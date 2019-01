Hagenow : Bücherflohmarkt in der Bibliothek

von svz.de

31. Januar 2019, 07:13 Uhr

Es ist wieder soweit: Der nächste große Bücherflohmarkt in der Stadtbibliothek Hagenow startet am Sonnabend, dem 9. Februar, von 10 bis 16 Uhr. Dann darf nach Herzenslust in den wohl Tausend gebrauchten Büchern gestöbert werden. Auch dieses Mal bekommt man für einen Euro ein ganzes Kilo Bücher. Zur Auswahl stehen viele Romane und Sachbücher aus allen Wissensgebieten und auch Kinderbücher. Außerdem werden Brettspiele, CD, Filme und ein paar digitale Spiele angeboten.

Bei Kaffee und Keksen und Spielangeboten wie Mini-Billard und Tischkegeln kann man sich an diesem Tag zwischendrin von der hektischen Suche erholen.

In der Woche vom 11. bis zum 15. Februar geht der Verkauf mit den übrig gebliebenen Medien weiter. Alles, was in eine Tüte passt, kostet nur einen Euro.