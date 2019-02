von svz.de

25. Februar 2019, 09:03 Uhr

Die Wählergruppe „Bürger für Bresegard“ will sich am 28. Februar um 19 Uhr im Gemeindehaus auf die Kommunalwahl am 26. Mai vorbereiten und die Kandidatenliste für die Wahl der Gemeindevertretung aufstellen. Mitglieder und interessierte Bürger sind herzlich eingeladen.