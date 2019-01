Sprechtag : Bürgerbeauftragter kommt nach Hagenow

von svz.de

03. Januar 2019, 20:00 Uhr

Der Bürgerbeauftragte des Landes, Matthias Crone, wird am 22. Januar zu seinem nächsten Sprechtag nach Hagenow in die Stadtverwaltung kommen. Er wird sich den Fragen der Bürger stellen und Anregungen, Bitten und Beschwerden entgegen nehmen. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet sein Büro um telefonische Anmeldung unter 0385/5252709. Der Bürgerbeauftragte kann helfen, wenn es Probleme mit öffentlichen Verwaltungen im Land gibt und Rechte der Bürger verletzt wurden oder zu wahren sind. Er und seine Mitarbeiter beraten und unterstützen auch in sozialen Angelegenheiten. Im persönlichen Gespräch beim Sprechtag lassen sich Anliegen oft leichter und besser darlegen. Der Bürgerbeauftragte prüft dann, unterstützt von den Fachleuten seines Teams, ob und wie Unterstützung und Hilfe gegeben werden können. Hilfreich ist es, wenn Unterlagen, wie Bescheide und Schriftwechsel mit den Behörden - zum Termin mitgebracht werden. Der Bürgerbeauftragte ist vom Landtag Mecklenburg-Vorpommern gewählt und in der Ausübung seines Amtes unabhängig.