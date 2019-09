Redefin : Chöre treffen sich in Redefin

Avatar_prignitzer von Onlineredaktion pett

04. September 2019, 05:00 Uhr

Die Kirche in Redefin ist am kommenden Sonnabend ab 14 Uhr Schauplatz des Chortreffens, das vom Lebenshilfewerk Hagenow organisiert wird. Erwartet werden Chöre aus Hagenow, Lübtheen, Redefin, Rastow, Ludwigslust, Adendorf sowie die Sänger von „Carpe diem“, dem Chor des Hilfswerkes. Zum Programm gehört auch eine gemeinsame Andacht mit Pastorin Insa Wilms. In der Pause wird eine „Chor-Kuchen-Tafel“ angeboten. Mit von der Partie sind natürlich auch die „Chori Feen“ aus Redefin und Belsch.