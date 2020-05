Bleckede : Corona: Landkreis will bei Fähre sparen

Verwaltung denkt aus Kostengründen um, statt komplett neuem Schiff soll ein neuer Motor die Lebensdauer der „Amt Neuhaus“ verlängern

von Robert Lehmann

07. Mai 2020, 05:00 Uhr

Es hatte den Anschein, ihre Tage seien bereits gezählt. Doch einem Sprichwort zufolge leben Totgesagte ja bekanntlich länger. Und für dieses ist die Fähre „Amt Neuhaus“ ein Paradebeispiel. Zwei Mal war sie schon gesunken, zwei Mal war sie außer Dienst gestellt und auch die vorerst letzte Ankündigung, sie habe ausgedient, ist mittlerweile offenbar wieder hinfällig. Der Landkreis Lüneburg teilte nun jedenfalls mit, dass die Pläne, eine neue Fähre für die Elbüberfahrt in Bleckede zu kaufen, überdacht und geprüft werden. Zur Erinnerung: Im September 2017 hatte der erste Kreisrat Jürgen Krumböhmer angekündigt, dass die Kreisverwaltung anstrebe, ein neues Schiff zu erwerben. Grund sei, dass die alte Fähre schon immer Kinderkrankheiten gehabt habe. „Das Schiff läuft nur noch durch hohe Anstrengungen der Betreiber und Glück“, so Jürgen Krumböhmer zum damaligen Zeitpunkt. „Eine Ertüchtigung der ‘Amt Neuhaus’ ist möglich, wohl aber keine dauerhafte Lösung.“

Gut zweieinhalb Jahre später nimmt der Landkreis allerdings Abstand von der dauerhaften Lösung. Der Kreisausschuss nickte Anfang der Woche den Plan der Verwaltung ab, Alternativen prüfen zu lassen. In den Amtsstuben ist die Idee entstanden die „Amt Neuhaus“ lediglich mit einem neuen und leistungsstärkeren Motor auszustatten, statt ein ganzes Schiff zu kaufen. „Die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen – zusätzliche Ausgaben, sinkende Steuereinnahmen – wird zu großen Finanzierungslücken in den öffentlichen Haushalten führen, der Kreishaushalt ist da nicht ausgenommen“, erklärte Landrat Jens Böther. „Deshalb müssen wir sämtliche Bereiche auf Einsparmöglichkeiten prüfen und sicherlich auch Prioritäten setzen.“ In besseren Zeiten könnte dann wieder eine komplette Neuanschaffung in Betracht gezogen werden.

Ein neuer „hochmoderner Dieselmotor nach Euro 6 Standard“ soll den Betrieb der Fähre um fünf bis zehn Jahre verlängern. Als weitere Pluspunkte führt die Verwaltung an, dass ein neuer Antrieb deutlich weniger Schadstoffe ausstoße und deutlich günstiger sei als die Komplettlösung. Die Kosten für letztere schätzt der Landkreis auf fünf bis sechs Millionen Euro. Ein neuer Motor sei dagegen für rund eine halbe Million Euro zu haben.

Der Fährbetrieb Wilhelm, der täglich mit der „Amt Neuhaus“ auf der Elbe unterwegs ist, wollte sich auf Nachfrage vorerst nicht zu der neuen Sparmaßnahme des Landkreises äußern. Zunächst soll ein Gespräch mit der Verwaltung abgewartet werden. In die Pläne involviert ist der Betreiber also offensichtlich nicht. Auch der Kreistag hat dabei noch ein Mitspracherecht. Das Thema werde auf der Sitzung am 18. Mai noch einmal aufgegriffen, teilte die Verwaltung mit. Die Planung sehe derzeit so aus, dass die mögliche Anschaffung eines neuen Motors als Zwischenlösung in der Arbeitsgruppe „Verbesserung Mobilität im Amt Neuhaus“ und im Ausschuss für Mobilität beraten werde. Eine Umsetzung des Vorschlags wäre noch in diesem Jahr möglich.

Die Pläne, ein neues Schiff zu kaufen, wurden unterdessen vorerst gestoppt. Der Kreisausschuss stimmte auf seiner vergangenen Sitzung dagegen, eine Rechtsanwaltsgesellschaft damit zu beauftragen, den Landkreis bei der Neukonzeption einer Fähre rechtlich zu beraten.