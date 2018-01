25 Jahre Amt Neuhaus : „Das war eine spannende Zeit“

SVZ-Redakteur Michael Seifert denkt an die damalige Berichterstattung aus dem Amt Neuhaus und die Menschen, die er traf, zurück

von Jacqueline Worch

29. Januar 2018, 12:00 Uhr

Seit knapp 40 Jahren ist er im Auftrag der Schweriner Volkszeitung in der Region unterwegs. Auch ins Amt Neuhaus hat es Michael Seifert in seiner Aufgabe als Redakteur bereits verschlagen. Schon sein Volontariat absolvierte der heute 58-Jährige bei der Schweriner Volkszeitung – ist folglich ein SVZ-Urgestein.

Im Gespräch mit Volontärin Jacqueline Worch erinnert sich der Redakteur an die damalige Berichterstattung aus dem Amt Neuhaus.

Wann begann das Amt Neuhaus für die Berichterstattung im Hagenower Kreisblatt interessant zu werden?

Mit der Rückgliederung des Amtes Neuhaus nach Niedersachsen im Jahr 1993. Die Gemeinde mit 6 000 Einwohnern gehörte nun zum Landkreis Lüneburg. Für uns als SVZ war aber wichtig, dass wir dort noch sehr viele treue Leser, rund 1 500 Abonnenten hatten, für die wir auch weiterhin in gewohnter Weise aus dem Leben ihrer Dörfer und Ortsteile berichten wollten.

Welche Themen haben die Bürger des Amtes Neuhaus vor der Rückgliederung am meisten beschäftigt?

Vor der Rückgliederung gab es unter den Einwohnern des Amtes Neuhaus eine klare Mehrheit, wieder zu „Hannover“ zu gehören, wie es vor dem Krieg war. Also von Mecklenburg nach Niedersachsen zu wechseln.

Welche danach?

Die Menschen im Amt Neuhaus, das übrigens ähnlich wie eine Samtgemeinde in den westlichen Bundesländern aufgebaut ist und ein Zusammenschluss von sieben Gemeinden mit etwa 47 Orten und Ortsteilen ist, sehnten sich rasch nach einem wirtschaftlichen und materiellen Aufschwung.

Da gab es viel zu schreiben über Vorhaben zur Verbesserung in der Infrastruktur, zum Bau von Straßen und zur Sanierung von Kirchen,über Natur- und Umweltschutz, über Fremdenverkehr und Tourismus, über die Elbfähren und das immer noch offene Thema zum Bau einer Elbbrücke bei Neu Darchau.

Aber auch solche brisanten Geschichten wie Abwasserentsorgungskonzeption mit zentraler und dezentraler Entsorgung, was dann für viele Leuten bedeutete, dass es an ihren Geldbeutel ging, um die Anschlussbeiträge zu bezahlen.

Gibt es eine Geschichte, an die Sie sich besonders erinnern?

Zum Beispiel an die Sanierung des alten Kriegerdenkmals der Siegesgöttin ,Germania’, das im Jahre 1984 durch einen Blitzschlag vom Sockel fiel. Die Statue war dann ein Jahrzehnt lang verschwunden, 1994 ergaben Nachforschungen vom Ortschronisten Werner Hüls aus Neuhaus und der damaligen Vorsitzenden des Verkehrsvereins Amt Neuhaus e.V. Dagmar Burmester, dass diese bei einem Schlossermeister in einem Dorf bei Schwerin lagerte. Und nach der Restaurierung steht sie nun schon seit vielen Jahren wieder zur Mahnung und Erinnerung an die Gefallenen auf dem Marktplatz.

Wie haben Sie die Menschen im Amt Neuhaus damals erlebt?

Sehr aufgeschlossen und als Gesprächspartner auskunftsfreudig. Wir hatten als Zeitung einen guten Draht zur Verwaltung, zu den Fraktionen im Gemeindeparlament, zu den Beamten der Polizeistation, zu den Mitarbeitern der Natur- und Umweltbehörden, zum Biosphärenreservat.

Im Hotel „Hannover“ am Markt in Neuhaus hatten wir anfangs täglich, später dann zweimal in der Woche eine SVZ-Sprechstunde, wo die Leute mit Hinweisen, Themen aller Art, Lob und Kritik, Alltagserlebnissen, mit allem, was sie bewegt, zu uns kommen konnten. Das war eine spannende Zeit.

Und eines haben wir in diesen Jahren im Amt Neuhaus immer wieder gespürt: Die Leute haben unsere Arbeit geschätzt, wir waren anerkannt, weil wir uns dem Leserauftrag gestellt haben, jeden Tag eine gute, lesbare Zeitung zu präsentieren. Die Partnerschaft zwischen Lesern und SVZ war ein gegenseitiges Geben und Nehmen.